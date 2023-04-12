Андрей Могучий покинет пост худрука БДТ в Петербурге

Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ / Фото: БДТ

Известный театральный режиссер Андрей Могучий покинет пост художественного руководителя Большого драматического театра имени Товстоногова. Министерство культуры решило не продлевать контракт с режиссером, который возглавлял БДТ последние десять лет. По какой причине, в ведомстве не сообщили. Срок действия контракта прекратился еще 9 апреля. Об этом пишут РИА Новости.

- Общее управление театром будет осуществлять директор, в соответствии с новым уставом, утвержденным Министерством культуры, - пишет издание.

Директором театра является Татьяна Архипова. Она свой пост сохранит.

Сейчас в афише БДТ стоят спектакли Андрея Могучего по произведению Островского "Гроза". Они состоятся 29 апреля, 12 и 18 мая. Будет ли дальше театр продолжать сотрудничать с режиссером, пока что неизвестно.