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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 12:31

Прокуратура проводит проверку после жесткого ДТП в Ленобласти, где погибла 12-летняя девочка

В машине находились еще двое детей и их мать
Анастасия НУРАДИЛОВА
В машине находились еще двое детей и их мать. Фото: прокуратура Ленобласти

В машине находились еще двое детей и их мать. Фото: прокуратура Ленобласти

Выборгская городская прокуратура проводит проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 12-летняя девочка и пострадали двое других детей с мамой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ленинградской области 12 апреля.

- По факту ДТП организована процессуальная проверка, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Напомним, 12 апреля на 161 километре автомобильной дороги федерального значения «Скандинавия» произошла авария. Женщина-водитель на автомобиле «Рено» неправильно выбрала скоростной режим, и машина с семьей вылетела в кювет.

В момент жесткого ДТП, в автомобиле находились двухлетняя девочка, пятилетний мальчик, 12-летняя девочка и их мать. Самый старший ребенок погиб. Ее не успели довезти в реанимацию: девочка уже была при смерти. О состоянии других пассажиров не сообщается. Полиция проводит проверку.