Забившего до смерти мужчину мигранта задержали в аэропорту Петербурга

В Пулково задержали мигранта избившего до смерти земляка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержали мигранта, который забил на смерть своего земляка. Он пытался улететь домой в Узбекистан, явно желая скрыться от уголовного наказания. Об этом 12 апреля 2023 года сообщает издание "Мойка78".

- В петербургском аэропорту Пулково задержали 36-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве мужчины, - пишет издание.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 10 апреля. В тот день мужчины находились возле дома 23 по улице Лени Голикова. По какой-то причине между ними возникла ссора, которая переросла в потасовку. Тогда 36-летний мужчина начал жестоко избивать своего 33-летнего земляка. От побоев тот скончался на месте.

Известно, что подозреваемого доставили в полицию и поместили в изолятор. По факту было возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.