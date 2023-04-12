Новую набережную за 3,6 млрд рублей планируют построить в Кронштадте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новую пешеходную набережную от морского портового комплекса до сквера «Инчхон» планируют построить в Кронштадте. Тендер на ее строительство опубликован 11 апреля на сайте «РосТендер». Работы оцениваются в три миллиарда 694 миллиона 94 тысячи 544 рубля.

- Заказчиком работ выступает Санкт-Петербургское казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства», - говорится в документации к конкурсу на строительство набережной.

Подрядчику предстоит разработать рабочую документацию и осуществить проект. Пока что закупка только планируется. Начать поиски подрядчика планируется до 2024 года.

Ранее правительство Северной столицы сообщало, что пешеходная набережная в Кронштадте свяжет все очереди парка «Остров фортов» и сквер «Инчхон». Протяженность планируемой дороги составит 2,8 километра. Там обустроят велодорожки и лестничные спуски к воде. О планируемых сроках строительства пока не сообщалось.