Похороны известной актрисы дубляжа Елены Шульман пройдут 15 апреля в Железноводске

Артистка погибла после ДТП с троллейбусом в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Известную актрису дубляжа Елену Шульман похоронят в субботу, 15 апреля, в Железноводске. Напомним, прощание с ней запланировано на 13 апреля в Петербурге. Оно пройдет на студии «Лендок». Все, кто желает, смогут принести цветы и проститься с артисткой, которая озвучивала популярных персонажей.

- В субботу тело привезут в Железноводск. Туда уже мало кто сможет приехать. Коллеги собираются дистанционно скинуться на венки и цветы, - рассказал источник spb.kp.ru.

Елена Шульман погибла в дорожно-транспортном происшествии 10 апреля. Через три дня женщине должно было исполниться 54 года. Трагедия случилась на Загородном проспекте. Артистка хотела обойти людей, которые стояли на остановке. В этот момент ее столкнул троллейбус. Через два дня Шульман умерла в больнице.

Голосом Елены говорят Мэри Джейн из «Человека-Паука», Мэри Ватсон из сериала «Шерлок». Более юные зрители знают Шульман по голосам Кузи и Бабы Капы из детского мультфильма «Лунтик».