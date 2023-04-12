Петербуржец создал космический музей в своей квартире. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Позитив и творческое настроение помогли Алексею Николаеву создать космический музей прямо в своей квартире. Петербуржец создал его самостоятельно, потому что всегда мечтал стать космонавтом. Комната похожа на капсулу, и в ней много всего интересного: стереопроектор, компьютеры, системы световых и лазерных эффектов. Все это управляется с одного пульта.

- Постепенно, с переездами в другие квартиры, мои космокабинеты становились все больше, сейчас это отдельная комната площадью 12 квадратных метров, - рассказал Алексей Николаев «Петербургскому дневнику».

Друзья поддерживают инициативу Алексея и дарят ему экспонаты. Сам петербуржец использует свой кабинет для написания музыки. Мужчина уже записал семь дисков.

Алексей с удовольствием принимает гостей, но настоящие космонавты к нему пока не приходили. Петербуржец также поделился с изданием, что верит в инопланетян. Но, по его словам, не стоит надеяться на встречу с ними, ведь их планеты находятся слишком далеко от нас.