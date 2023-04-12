Движение по полосе перекрыли на КАД между Вантовым мостом и развязкой с Мурманским шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты будут убирать смет на кольцевой автодороге, поэтому для движения перекрыли одну полосу на участке внешнего кольца между Вантовым мостом и развязкой с Мурманским шоссе.

- По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 56 по 51 километр, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Смет будут убирать в разделительной полосе в период с 12 по 17 апреля. Работы планируют проводить круглосуточно в две смены. На табло появится информация о временном перекрытии полосы. Также там установят знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Специалисты установят водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения.