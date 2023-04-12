Шесть зон платной парковки начнут работать в Петроградском районе с 1 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по транспорту Петербурга планирует выпустить распоряжение о создании шести парковочных зон в Петроградском районе. Соответствующий документ опубликован 12 апреля на сайте Смольного. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

- Платные парковки появятся в границах парковочных зон «Посадский», «Кронверское», «Введенский», «Аптекарский остров», «Петровский», «Чкаловское», - говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, платная парковка начнет работать в Петроградском районе по 232 адресам. Для петербуржцев будут доступны несколько тысяч парковочных мест. Напомним, платить за стоянку в этом районе придется с 1 июля.

Но специалисты уже начали устанавливать там специальные знаки. Платная зона на Петроградке охватит почти все улицы. Два участка дорог планируют сделать односторонними. Это участок Пионерской улицы от набережной Адмирала Лазарева до Новоладожской и участок Большой Зелениной от Чкаловского проспекта до той же набережной.