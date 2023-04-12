Петербуржец собирается поставить мировой рекорд, пробежав 10 тысяч километров за 100 дней

Мужчина отправится в забег 16 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спортсмен из Петербурга Максим Егоров собирается пробежать 10 тысяч километров за сто дней. Но атлета интересует не новый рекорд и слава, а благотворительность. Он будет преодолевать 100 километров в течение 100 дней. Парень рассчитывает на поддержку спонсоров и неравнодушных людей: часть средств планирует направить на благотворительность.

- Идея пришла с желанием расширить границы физического потенциала, выйти за пределы комфорта и показать на собственном примере, что нет ничего невозможного, - рассказал Максим Егоров «Петербургскому дневнику».

Ранее никто из известных российских спортсменов не пробегал такое расстояние за достаточно короткий промежуток времени. Только один мужчина из Индии смог преодолевать по 100 километров в течение 95 дней.

Петербуржец собирается начать забег в символичную дату: 16 апреля в светлый праздник Пасхи.