Жительница Ленобласти выиграла более 14 млн рублей в лотерее. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подведены итоги очередной государственной лотереи «Спортлото «5 из 36». Одним из победителей стала жительница Ленинградской области. Татьяна Смольская выиграла джек-пот в более 14 миллионов рублей. Об этом 12 апреля сообщает Online47.ru.

- Женщина работает психологом. Весной она скачала на телефон мобильное приложение и купила билет. А потом еще несколько билетов. После этого Татьяна легла спать, а проснулась уже миллионером, - сообщает издание.

Выигранные деньги женщина с семьей планирует потратить на покупку двухэтажного дома с большим участком в коттеджном поселке. Один миллион рублей Татьяна решила отравить на благотворительность.

Напомним, петербуржцам уже тоже однажды везло с крупными выигрышами денег в лотереях. Так, например, один из жителей города стал обладателям 100 миллионов рублей.