Пожар вспыхнул в кафе Красногвардейского района Петербурга

Пожар вспыхнул в одном из кафе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

16 квадратных метров кровли загорелись вечером 12 марта в одном из кафе Красногвардейского района Северной столицы. Очевидцы происшествия вызвали пожарных на место возгорания. Обращение в экстренные службы поступило в 18:38, а ровно через полчаса – к 19:08 – специалистам удалось полностью потушить огонь. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

– Сведения о пострадавших из-за возгорания в 51-м доме на Муринской дороге не поступали, – отметили в пресс-службе ведомства.

Стихия распространялась очень стремительно, перекидываясь на ближайшие элементы покрытия. Чернеющий дым от полыхающего здания начал застилать все в округе, неустанно поднимаясь вверх. Как рассказали в пресс-службе МЧС, чтобы ликвидировать возгорание и его очаги спасатели привлекли две единицы техники и десять человек личного состава.