Полиция Петербурга показала видео задержания мигранта, надругавшегося над 14-летней девочкой в метро

Полиция показала видео задержания мигранта, надругавшегося над 14-летней девочкой в метро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Видео с мигрантом-извращенцем, облапавшим 14-летнюю девочку в вагоне метро, опубликовала полиция Петербурга. Как стало известно, несовершеннолетняя 11 апреля около пяти часов вечера обратилась в один из отделов полиции подземки, а также сообщила о произошедшем родителям. Подросток рассказала, что подверглась нападению в метрополитене. Запись опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

– Правоохранители задержали 30-летнего неработающего мигранта из Таджикистана по подозрению в насильственных действиях сексуального характера, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Иностранца-педофила сотрудники полиции обнаружили благодаря камерам, установленным в вагоне метро. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу и предъявлении обвинения.

Ранее spb.kp.ru писала, что мигрант надругался над 14-летней девочкой в вагоне метро в Петербурге