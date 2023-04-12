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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 18:05

Полиция Петербурга показала видео задержания мигранта, надругавшегося над 14-летней девочкой в метро

СК возбудил уголовное дело в отношении иностранца
Элеонора КУРЮМОВА
Полиция показала видео задержания мигранта, надругавшегося над 14-летней девочкой в метро.

Полиция показала видео задержания мигранта, надругавшегося над 14-летней девочкой в метро.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Видео с мигрантом-извращенцем, облапавшим 14-летнюю девочку в вагоне метро, опубликовала полиция Петербурга. Как стало известно, несовершеннолетняя 11 апреля около пяти часов вечера обратилась в один из отделов полиции подземки, а также сообщила о произошедшем родителям. Подросток рассказала, что подверглась нападению в метрополитене. Запись опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

– Правоохранители задержали 30-летнего неработающего мигранта из Таджикистана по подозрению в насильственных действиях сексуального характера, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Иностранца-педофила сотрудники полиции обнаружили благодаря камерам, установленным в вагоне метро. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу и предъявлении обвинения.

Ранее spb.kp.ru писала, что мигрант надругался над 14-летней девочкой в вагоне метро в Петербурге