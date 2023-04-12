Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на трассе «Скандинавия»

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Скандинавия».

По факту смертельного ДТП на участке дороги, соединяющем Россию с Финляндией, возбудили уголовное дело. Как ранее сообщали следователи, 12 апреля около восьми часов утра 38-летняя женщина не справилась с управлением своего автомобиля «Рено Дастер» на 162 километре трассы «Скандинавия». Из-за этого машина улетела в кювет и перевернулась. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Саму женщину и троих ее детей – двух, пяти и 13 лет – госпитализировали с травмами разной степени тяжести, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как ранее писала spb.kp.ru, самый старший ребенок от полученных травм скончался в больнице. Как сообщил источник, когда ее забирали на машине реанимации, она уже была при смерти. На мать, которая находилась за рулем машины, возбудили уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. По версии следствия, подросток умер по вине женщины.