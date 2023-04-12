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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 18:41

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на трассе «Скандинавия»

13-летняя девочка, пострадавшая в ДТП скончалась в больнице
Элеонора КУРЮМОВА
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Скандинавия».

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Скандинавия».

По факту смертельного ДТП на участке дороги, соединяющем Россию с Финляндией, возбудили уголовное дело. Как ранее сообщали следователи, 12 апреля около восьми часов утра 38-летняя женщина не справилась с управлением своего автомобиля «Рено Дастер» на 162 километре трассы «Скандинавия». Из-за этого машина улетела в кювет и перевернулась. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Саму женщину и троих ее детей – двух, пяти и 13 лет – госпитализировали с травмами разной степени тяжести, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как ранее писала spb.kp.ru, самый старший ребенок от полученных травм скончался в больнице. Как сообщил источник, когда ее забирали на машине реанимации, она уже была при смерти. На мать, которая находилась за рулем машины, возбудили уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. По версии следствия, подросток умер по вине женщины.