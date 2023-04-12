Пятерых подозреваемых в отмывании 300 тысяч рублей задержали в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Лужского района Ленобласти задержали четверых сотрудников одного из медучреждений. Они, как сообщают следователи, занимались отмыванием денег, выделенных на покупку угля для организации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Правоохранители задержали 39-летнего директора, его заместителя, 63-летнего бухгалтера, водителя главы учреждения, а также 46-летнего гендиректора угольной компании, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, сотрудники полиции обыскали места жительства задержанных, а также офисы причастных организаций. В итоге, правоохранители изъяли документы и технику, подтверждающие хищение средств, а также деньги в различной валюте суммой не менее 300 000 рублей.

Бухгалтера следователи уже допросили как свидетеля по делу. Полицией сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.