«Алмаз-Антей» планирует начать производить электромобили на бывшем заводе Toyota в Петербурге

«Алмаз-Антей» возможно начнет производить электромобили на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На бывшем заводе Toyota в Петербурге планируют открыть производство российского электрокроссовера E-Neva. Возможность переустройства предприятия обсудили Минпромторг РФ и оборонный концерн «Алмаз-Антей». Запустить серийный выпуск нового автомобиля планируют в 2026 году. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

– Сейчас с «Алмаз-Антеем» прорабатываем возможности и нюансы организации производства электромобиля на бывшем заводе Toyota в Северной столице. До 2026 года планируем сделать сборку с другими автопроизводителями, чтобы «раскачать» производство, – пояснил государственный деятель агентству.

Ранее spb.kp.ru писала, что в конце марта 2023 года завод Toyota в Петербурге передали в собственность России под руководство ФГУП «НАМИ». К слову, подписанное соглашение о переходе предприятия в госсобственность подразумевало и полную передачу прав на оборудование.