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НовостиОбщество12 апреля 2023 20:07

Синоптик Леус отметил максимум тепла на термометрах Петербурга 12 апреля

Температура в среду, 12 апреля, повысилась на 0,7 градуса
Элеонора КУРЮМОВА
Синоптик Леус отметил максимум тепла на термометрах столиц 12 апреля.

Синоптик Леус отметил максимум тепла на термометрах столиц 12 апреля.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге сменился лидер среди теплых дней в апреле месяце 2023 года. В среду, 12 числа, отметка на столбцах термометров выросла на 0,7 градуса по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

– Максимальный термометр городской метеостанции зафиксировал отметку в плюс 17,3 градуса, – поделился наблюдениями метеоролог.

Михаил Леус также рассказал, что потеплело не только в Северной столице России. Первое место на «плюсовом» пьедестале заняла Москва с показателем плюс 18 градусов.

Синоптик отметил, что на этом температурная волна начинает снижаться. А следующих теплых дней жителям столиц придется подождать. Он также добавил, придут они не раньше конца второй – начала третьей декад апреля.