2,5 тысячи водителей оштрафовали за выезд на встречку в Петербурге за первый квартал 2023 года

За выезд на встречку оштрафовали почти 2500 водителей за первый квартал 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для водителей, любящих разогнаться и обогнать других участников дорожного движения, у Госавтоинспекции есть не самая позитивная статистика. Только за первый квартал 2023 года сотрудники ГИБДД оштрафовали более четырех тысяч лихачей за выезд на встречную полосу: 2483 из них в Петербурге и еще 1627 на территории Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

– Подобный маневр – одно из самых опасных нарушений ПДД. Часто, совершая его, водители забывают о скорости. Хотя, даже при минимальной цифре на спидометре, удар от лобового столкновения может привести к плачевным последствиям с летальным исходом, – предупредили в пресс-службе ведомства.

Также инспекторы напомнили, что перед тем, как начать обгон, водитель должен убедиться, что встречка свободна. Кроме того, маневр не должен создавать помехи для других участников движения.