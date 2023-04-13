В похищении у трех пенсионеров более миллиона рублей обвинили двух жителей Ленобласти

В тайном ограблении пенсионеров на миллион рублей обвинили двух жителей Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух жителей Ленобласти обвинили в тайной краже более миллиона рублей у трех пенсионеров. Как выяснили следователи, мужчина и женщина, предварительно сговорившись, убеждали пожилых людей в необходимости прочистки вентиляции. Попадая в дома жертв, они похищали принадлежащие им денежные средства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Обвиняемая занимала потерпевших разговорами и заполнением ложных документов на работы, – пояснили в пресс-службе ведомства.

В это время, как разъяснили в прокуратуре, ее соучастник, изображал активную деятельность, вооружившись пылесосом, отыскивал деньги и забирал их. Как стало известно, преступления совершались на территории Гатчинского и Киришского районов, а также в городе Сосновый Бор. На данный момент, 12 апреля, обвиняемые находятся под стражей.

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