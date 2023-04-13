Петербуржец попросил не сажать грабителя, отнявшего у него полмиллиона рублей

Пострадавший попросил не сажать грабителя, отнявшего у него полмиллиона. Фото: Артем КИЛЬКИН

Необычная просьбы прозвучала в зале суда Калининского района. Там, пострадавший от рук грабителя петербуржец попросил не сажать обвиняемого в нападении и похищении более полумиллиона рублей мужчину. По итогам разбирательств, суд отправил нарушителя под домашний арест по 10 июня. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– В ходе следствия стало известно, что вечером 4 апреля 2023 года обвиняемый, имеющий на иждивении 2 детей и мать-инвалида, находился на парковке рядом с Финляндским вокзалом, – рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, чтобы оперативно получить кругленькую сумму, он напал на жителя Северной столицы и отобрал у него 510 000 рублей. После, пытаясь замести следы, скрылся. Но, в итоге, правоохранители все же задержали его. Во время суда мужчина свою вину признал. Как стало известно, материальный и моральный вред нападавший уже возместил.