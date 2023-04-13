Гидов-переводчиков и экскурсоводов будут проверять с 1 июля в Петербурге

Гидов-переводчиков и экскурсоводов будут контролировать в Смольном с 1 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чем ближе лето, тем ближе экзамены. Но не только для школьников. На заседании в среду, 12 апреля, депутаты ЗакСа единогасно приняли закон, контролирующий работу гидов и экскурсоводов Северной столицы. Смольный теперь будет проверять работников туристического просвещения на наличие аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания города.

– «За» проголосовали 45 парламентариев. Никто не воздержался и не высказался против нового закона, – добавили в пресс-службе.

В пояснительно записке, приложенной к отчету о заседании, говорится, что работники туризма должны будут соблюдать несколько требований. Прежде всего Смольный будет контролировать наличие идентификационной карточки у гидов и экскурсоводов. А получить ее они смогут после прохождения аттестации. К слову, проводить экзаменацию будет «орган госвласти субъекта Российской Федерации в сфере туризма». Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.