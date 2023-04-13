Человек пострадал во время пожара в квартире на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга в ночь на 13 апреля 2023 года произошел пожар, в котором пострадал человек. Без 10 минут час ночи в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в жилой квартиру в Приморском районе. На место выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в управлении МЧС по городу.

- Поступило сообщение о возгорании в доме 25, корпус 2, по Стародеревенской улице. В однокомнатной отдельной квартире площадью 30 квадратных метров, на кухне горела обстановка на площади семи квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На место прибыли сразу три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Спасателям потребовалось больше часа, чтобы потушить пламя. В результате в пожара пострадал один человек, направлен в медицинское учреждение.

Причина возгорания пока не названа. Это предстоит выяснить специалистам.