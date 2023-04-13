Станцию метро «Ломоносовская» в Петербурге закрыли на вход утром 13 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сбой в работе метрополитена Санкт-Петербурга произошел рано утром 13 апреля 2023 года. В половину восьмого утра в пресс-службе городской подземки сообщили о том, что закрыли вестибюль станции «Ломоносовская», которая располагается на зеленой ветке.

- В 07:26 вестибюль станции «Ломоносовская» закрыт на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Елизаровская», «Пролетарская», - сообщили в пресс-службе метро Северной столицы.

Причина сбоя в работе эскалатора на данный момент неизвестна. В итоге вход на станцию «Ломоносовская» не был доступен на протяжении одиннадцати минут. Но спустя это время в пресс-службе вновь сделали объявление о том, что в 7:37 часов проблема на станции была решена и станция снова открыла свои двери для посетителей.