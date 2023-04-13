Тепло и солнце ушли из Петербурга 13 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не долго тепло радовало жителей Санкт-Петербурга. Утром 13 апреля 2023 года в городе вновь подул холодный, даже по зимнему холодный ветер, а на севере Ленобласти ночью наблюдались заморозки. Днем погода будет облачной, без дождей, но температура уже не выше 10 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться под влиянием гребня антициклона с северо-востока. При переменной облачности в регионе обойдется без существенных осадков, а температура воздуха, после довольно длительной положительной аномалии, вернется в рамки климатической нормы, - рассказал синоптик.

В Петербурге в дневные часы максимально воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, по Ленинградской области от семи до 12 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порой порывистый.

В пятницу без осадков, ночью чуть выше нуля, а днем около плюс 10 градусов.