Полиция открыла стрельбу по лихим гонщикам на трассе «Россия М-10» под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом на трассе "Россия М-10" сотрудникам дорожной полиции пришлось устроить погоню со стрельбой за лихими гонщиками. Все произошло ночью 10 апреля 2023 года. На 4-м километре трассы рядом с деревней Федоровское Тосненского района инспекторы попытались остановить автомобиль "Опель Астра". Но водитель проигнорировал требования и начал гнать по дороге, создавая опасность для себя и окружающих. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Спустя семь минут погони инспектор предупредил водителя, что будет стрелять. Тот не остановился. Тогда полицейский выстрелил несколько раз по колесам машины, которая в итоге остановилась, - сообщили в полиции.

Водитель и трое пассажиров автомобиля бросились бежать в сторону леса. Полицейским удалось задержать лишь одного пассажира, 28-летнего мужчину. В этот же день у дома 6 по Центральной улице в поселке Федоровское был задержан и 30-летний водитель автомобиля.

По факту возбуждено административное дело. В результате стрельбы пострадавших нет.