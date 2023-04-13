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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 6:21

Человек погиб в пожаре на чердаке жилого дома в Кировском районе Петербурга

Возгорание случилось на бульваре Новаторов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Человек погиб в пожаре на чердаке жилого дома в Кировском районе Петербурга

Человек погиб в пожаре на чердаке жилого дома в Кировском районе Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сильный пожар унес жизнь человека в Кировском районе Санкт-Петербурга. В восьмом часу утра 13 апреля 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в разноэтажном доме на бульваре Новаторов. Огонь охватил чердак. На место сразу же выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 7:57 часов поступило сообщение о пожаре в доме 69 по бульвару Новаторов. В пяти-девяти этажном здании, в пятиэтажной части на чердаке площадью в 40 квадратных метров происходил пожар на площади в 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На борьбу с огнем прибыли сразу три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС города. Им потребовалось порядка 40 минут, чтобы справиться с пламенем.

На месте пожара они обнаружили погибшего человека. Сейчас специалистам предстоит узнать, как оказался на чердаке, а также по какой причине начался пожар.