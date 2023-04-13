10-летняя девочка упала со второго этажа таун-хауза в Зеленогорске

Школьницу в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Зеленогорске 10-летняя девочка получила тяжелую травму головы в собственный день рождения. Школьница с семьей живет в двухэтажном таун-хаузе в Зеленогорске. Во время празднования юбилея, 12 апреля, малышка упала со второго этажа в лестничный пролет. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Сегодня ночью в полицию поступила телефонограмма из Детской городской больницы №2. Медики сообщили о госпитализации несовершеннолетней с тяжелой черепно-мозговой травмой, - рассказал источник.

Именинница спускалась со второго этажа и перекинула ногу через перила. Девочка не смогла удержаться и упала вниз. Родители сразу вызвали ребенку скорую помощь. Сейчас состояние 10-летней девочки врачи оценивают как тяжелое. Медики оказывают ей необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.