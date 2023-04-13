Цапли вернулись в Ленинградскую область после зимовки. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Цаплей заметили в окрестностях Соснового бора. Это значит, что птицы вернулись в родные места после зимовки. Их место гнездования называется цапельник. Об особенностях птиц рассказал биолог из Петербурга Павел Глазков.

- Прилетели цапли из Западной Европы, а возможно даже из Африки. Из дальнего путешествия птицы каждый год возвращаются к своему постоянному месту гнездования. Гнезда они устраивают на высоких деревьях и используют много лет, - написал биолог в группе «Каждой твари по паре».

После возвращения в цапельниках особенно шумно, потому что в этот период пернатые делят между собой гнезда. В Ленинградской области спокойно уживаются два вида цапель – белая и серая.

Высота белой цапли достигает 1,5 метров. Но появились эти птицы в наших краях недавно – всего десять лет назад. Сейчас в регионе живут три тысячи серых цапель и примерно 300 особей большой белой цапли.