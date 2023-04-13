Электромобили E-Neva начнут выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

В Петербурге начнут выпускать новый электромобиль / Фото: t.me/maximkadakov

В Санкт-Петербурге начнут выпускать электромобили. Собирать современные автомобили собираются на базе бывшего завода Toyota. Это будут электромобили E-Neva, разработанные на "Обуховском заводе", входящем в концерн Алмаз-Антей. Модель была представлена еще летом 2022 года. Об этом рассказал автомобильный обозреватель Максим Кадаков.

- Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на заводе Toyota с 2026 года будут выпускать электромобиль E-Neva, разработанный концерном Алмаз-Антей, - рассказал Кадаков.

Об этом стало известно 12 апреля 2023 года на конференции в Сочи.

Напомним, что также стало известно о планах автоконцерна "АвтоВАЗ" начать выпуск нового кроссовера "Лада" на базе бывшего завода Nissan в Петербурге. Производство начнется уже в июне этого года.