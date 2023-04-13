Суд не стал отменять строительство школы дзюдо на Замшиной улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Куйбышевский районный суд Северной столицы не стал запрещать строительство школы олимпийского резерва по дзюдо имени А. С. Рахлина. Ранее четыре женщины обратились к Службе государственного надзора и экспертизы Петербурга. Они просили признать строительство здания на Замшиной улице незаконным.

- Истцы заявили что стройка нарушает их право на благоприятную окружающую среду и уничтожает зеленые насаждения. Также они указали на то, что на территории стройки возможно есть краснокнижные растения, потому что такие растения точно есть около территории, где планируется стройка, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд отказал административным истцам в удовлетворении их требований. Стройка считается законной и будет продолжаться. На Замшиной улице в Петербурге скоро появится многофункциональный спортивный комплекс для занятий дзюдо.