Спрос на квартиры в новостройках вырос более чем на 30% за месяц в Петербурге

Сначала востребованность нового жилья заметно снизилась, но с февраля начался рост. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спрос на квартиры в новостройках вырос за месяц. Такие данные приводит компания «Циан. Аналитика». В марте этого года по сравнению с февралем первичное жилье стало более востребовано на 31 процент. За месяц дольщики заключили более 2500 договоров.

- Но, несмотря на выраженное оживление спроса, показатели еще далеки от прошлогодних. Если сравнивать март этого года с февралем 2022 года, когда в Петербурге было заключено 5184 договор с дольщиками, количество сделок отстает на 35%, - пишут «Ведомости».

Напомним, сервис Dataflat.Ru сравнил показатели этого марта и марта прошлого года и выяснил, что за год спрос на первичное жилье упал на 38 процентов. Вероятно, сейчас ситуация постепенно начала меняться в другую сторону.

К слову, средний чек покупки жилья в Петербурге за этот год заметно вырос – на 24 процента. А площадь покупаемых квартир увеличилась на 14 процентов.