Мужчина присылал интимные фотографии 14-летнему мальчику из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские ищут мужчину, который развращал 14-летнего мальчика. Неизвестный отправлял подростку свои интимные фотографии в мессенджере Telegram. Об этом 13 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В полицию обратилась мама мальчика. Она рассказала, что увидела развратные фотографии в телефоне ребенка 10 апреля, - рассказал источник.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут педофила. Полицейские также решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.

Напомним, накануне полицейским стало известно, что житель Ломоносовского района изнасиловал собственную семилетнюю дочь. Родной отец ребенка сейчас проходит принудительное лечение в психиатрической больнице.

Также, таксист пытался изнасиловать 15-летнюю девочку из Петербурга. Школьница смогла сбежать и обратилась в больницу.