Петербуржца, долгие годы развращавшего дочь, отправили в колонию на 16 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который семь лет развращал собственную дочь. Девочка подвергалась действиям сексуального характера с четырех до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

- 42-летнего мужчину признали виновным по статье «иные действия сексуального характера». Он неоднократно развращал свою дочь с июня 2012 года по май 2019 года, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Суд назначил горе-отцу лишение свободы. Он проведет 16 лет в колонии строгого режима.

Напомним, накануне стало известно, что мужчина из Ломоносовского района изнасиловал свою семилетнюю дочь. Позже полицейские выяснили, что сейчас он находится в психиатрической больнице, где принудительно проходит лечение.