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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 10:11

Петербуржца, долгие годы развращавшего дочь, отправили в колонию на 16 лет

Девочка подвергалась домогательствам с 4 до 11 лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербуржца, долгие годы развращавшего дочь, отправили в колонию на 16 лет.

Петербуржца, долгие годы развращавшего дочь, отправили в колонию на 16 лет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который семь лет развращал собственную дочь. Девочка подвергалась действиям сексуального характера с четырех до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

- 42-летнего мужчину признали виновным по статье «иные действия сексуального характера». Он неоднократно развращал свою дочь с июня 2012 года по май 2019 года, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Суд назначил горе-отцу лишение свободы. Он проведет 16 лет в колонии строгого режима.

Напомним, накануне стало известно, что мужчина из Ломоносовского района изнасиловал свою семилетнюю дочь. Позже полицейские выяснили, что сейчас он находится в психиатрической больнице, где принудительно проходит лечение.