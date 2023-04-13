Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 10:25

Изрезавшую свекровь ножом женщину будут судить в Петербурге

Расследование уголовного дела завершено
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уголовное дело направлено в суд.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина напала с ножом на собственную свекровь. Теперь ей придется ответить за это перед судом. Прокуратура Петродворцового района уже утвердила обвинительное заключение. Невестку будут судить по статье «покушение на убийство». Инцидент произошел 11 февраля 2023 года в квартире на Ораниенбаумском проспекте.

- После словесного конфликта со своей свекровью, обвиняемая схватила нож и нанесла ей два удара в области левого плеча и предплечья, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Муж нападавшей не дал убить свою мать. Он видел все происходящее и остановил супругу. Пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь, и она выжила. Сейчас с женщиной все хорошо.

Расследование уголовного дела закончилось. Оно направлено в Петродворцовый районный суд Северной столицы для рассмотрения по существу.

Напомним, суд вынес приговор мужчине, который долгие годы развращал собственную дочь. Ему назначили 16 лет лишения свободы.