Изрезавшую свекровь ножом женщину будут судить в Петербурге

Уголовное дело направлено в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина напала с ножом на собственную свекровь. Теперь ей придется ответить за это перед судом. Прокуратура Петродворцового района уже утвердила обвинительное заключение. Невестку будут судить по статье «покушение на убийство». Инцидент произошел 11 февраля 2023 года в квартире на Ораниенбаумском проспекте.

- После словесного конфликта со своей свекровью, обвиняемая схватила нож и нанесла ей два удара в области левого плеча и предплечья, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Муж нападавшей не дал убить свою мать. Он видел все происходящее и остановил супругу. Пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь, и она выжила. Сейчас с женщиной все хорошо.

Расследование уголовного дела закончилось. Оно направлено в Петродворцовый районный суд Северной столицы для рассмотрения по существу.

Напомним, суд вынес приговор мужчине, который долгие годы развращал собственную дочь. Ему назначили 16 лет лишения свободы.