Полиция начала проверку после стрельбы в школе 633 в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту инцидента в одной из школ Калининского района Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после стрельбы в школе №633 на проспекте Науки в Калининском районе города. Инцидент произошел утром 13 апреля 2023 года. Как стало известно, 16-летний ученик девятого класса принес в школу пневматический пистолет на начал стрелять по восьмиклассникам. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию поступило сообщение от преподавателей школы, расположенной на проспекте Науки, о том, что девятиклассник этой школы на перемене после 1 урока в туалете из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников, - рассказали в полиции.

На место прибыли оперативники. Подростка быстро задержали и отобрали у него пистолет. Оказалось, что еще до начала уроков он обстрелял двух семиклассников на подходе к школе. Всех четверых детей отправили в больницу для оказания помощи.

Стрелка забрали в отделение полиции, куда также пригласили его отца для разбирательства.