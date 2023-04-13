Четверо детей без вести пропали за сутки в Петербурге

Детей ищет полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки в Петербурге без вести пропали четверо детей: двое мальчиков 12 и 16 лет, а также две девочки, которым по 17 лет. Сейчас детей ищут сотрудники правоохранительных органов. Об этом 13 апреля сообщает «Мойка 78».

- Полиция ищет трех школьников из Выборгского района, и одну девочку из Колпинского района. Все дети уже сбегали из дома и стоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - пишет издание.

Известно, что все пропавшие подростки учатся в школах Северной столицы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства пропажи детей.

Напомним, 13 апреля подросток устроил стрельбу в школе Петербурга. Он принес туда пневматический пистолет ради шутки. Сначала выстрелил в двух восьмиклассников, а потом в двух семиклассников. Полиция разбирается в происшествии.