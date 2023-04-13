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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 11:35

В комитете по образованию после стрельбы в школе Петербурга рассказали, что пистолет был игрушечным

Поэтому металлодетектор на входе не распознал его
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские разбираются в инциденте.

Полицейские разбираются в инциденте.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 13 апреля подросток устроил стрельбу в 633 школе. Ранее сообщалось, что 16-летний парень стрелял из пневматического пистолета, но комитет по образованию Петербурга рассказал, что в администрации Калининского района сообщили о пластмассовом пистолете.

- Пистолет был пластмассовый, поэтому его не засекли металлодетекторы, - рассказали spb.kp.ru в ведомстве.

Сам Калининский район считает, что пистолет был все-таки настоящим, пневматическим. В ведомстве рассказали, что четверо детей 14-летнего возраста получили легкие травмы. Дети с поверхностными ссадинами конечностей доставлены в Детскую городскую больницу №2 для осмотра врачей.

Напомним, 16-летний подросток устроил стрельбу ради шутки. Пострадали два семиклассника и два восьмиклассника. В итоге мальчика задержали. Его отца уже вызвали в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы разбираются в случившемся.