В комитете по образованию после стрельбы в школе Петербурга рассказали, что пистолет был игрушечным

Полицейские разбираются в инциденте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 13 апреля подросток устроил стрельбу в 633 школе. Ранее сообщалось, что 16-летний парень стрелял из пневматического пистолета, но комитет по образованию Петербурга рассказал, что в администрации Калининского района сообщили о пластмассовом пистолете.

- Пистолет был пластмассовый, поэтому его не засекли металлодетекторы, - рассказали spb.kp.ru в ведомстве.

Сам Калининский район считает, что пистолет был все-таки настоящим, пневматическим. В ведомстве рассказали, что четверо детей 14-летнего возраста получили легкие травмы. Дети с поверхностными ссадинами конечностей доставлены в Детскую городскую больницу №2 для осмотра врачей.

Напомним, 16-летний подросток устроил стрельбу ради шутки. Пострадали два семиклассника и два восьмиклассника. В итоге мальчика задержали. Его отца уже вызвали в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы разбираются в случившемся.