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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:44

Мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба установят на улице Рубинштейна

Сейчас ожидается постановление городского правительства
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба установят на улице Рубинштейна. Фото: t.me/Piotrovsky

Мемориальную доску в честь Ленинградского рок-клуба установят на улице Рубинштейна. Фото: t.me/Piotrovsky

В память о знаменитом Ленинградском рок-клубе в Петербурге установят мемориальную доску. Она появится на фасаде 13-го дома на улице Рубинштейна ко Дню города, который традиционно отметят 27 мая. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Сейчас ожидается соответствующее постановление правительства Северной столицы. Эта инициатива находится на финальном этапе реализации, - сообщает издание со ссылкой на главу регионального отделения «Единой России» Сергея Боярского.

Ленинградский рок-клуб дал Советскому союзу и России множество талантливых музыкантов, имена которых помнят до сих пор. Среди них Цой, «Алиса», «Крематорий», «Пикник».

- Если Петр Первый прорубил окно в Европу, то Ленинградский рок-клуб прорубил окно для нашей интерпретации рок-музыки, которая пришла к нам из Англии и Америки, - отметил Сергей Боярский.