Четыре человека пострадали из-за стрельбы в школе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за подростка, устроившего утром 13 апреля 2023 года стрельбу в школе 633 Петербурга, пострадали четыре человека. Сначала парень выстрелил в двух восьмиклассников перед уроком. А на перемене стрелял в двух семиклассников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На место оперативно прибыли сотрудники полиции. У подростка был изъят пневматический пистолет, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В комитете по образованию опровергли, что у мальчика был именно пневматический пистолет. По словам сотрудников ведомства, оружие было игрушечным и пластмассовым. Именно поэтому его не обнаружил металлодетектор.

Дети отделались легким испугом, ссадинами и царапинами. Но их все равно доставили в больницу для осмотра врачей. Травмы не требуют госпитализации. Стрелявшего 16-летнего парня задержали. В отдел полиции вызвали его отца. Полицейские разбираются в инциденте.