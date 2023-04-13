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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 13:51

О состоянии детей после стрельбы в школе рассказали в комздраве Петербурга

Пострадавшие из-за стрельбы в петербургской школе пятеро детей отделались ссадинами и синяками
Анастасия НУРАДИЛОВА
Стрелявший подросток учится в 9 классе. Фото: СОЦСЕТИ

Стрелявший подросток учится в 9 классе. Фото: СОЦСЕТИ

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал, в каком состоянии находятся школьники, пострадавшие во время стрельбы в школе Калининского района. Напомним, происшествие случилось утром 13 апреля. Пострадали пятеро детей.

- Легкие травмы получили подростки 14 лет. Дети с поверхностными ссадинами конечностей и синяками доставлены в детскую городскую больницу для осмотра врачей, - рассказали в ведомстве.

Напомним, по факту стрельбы в школе возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Стрелявший подросток задержан. Скоро полицейские решат вопрос о выборе меры пресечения.

Школьники рассказали, что побаивались сверстника. Он и раньше угрожал ребятам и стрелял из пневматического пистолета за пределами школьного двора. Некоторые считают, что таким способом мальчик хотел привлечь внимание девочек.