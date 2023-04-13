Петербуржцы оформили более 80 тысяч карт болельщиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы активно оформляют карты болельщика, чтобы посещать спортивные матчи. На сегодняшний день жители города получили более 80 тысяч таких карт. Об этом 13 апреля сообщает комитет по информатизации и связи Северной столицы.

- Карта необходима всем: организаторам, болельщикам, участникам соревнований, журналистам. Без нее на матч не пустят и детей. На ребенка младше 14 лет карту болельщика оформляют родители. Дети старше 14 лет оформляют карту самостоятельно, - объяснили в ведомстве.

Напомним, карта болельщика – это электронный документ, который нужен для посещения матчей российской футбольной премьер-лиги. Оформить ее можно как заранее в МФЦ, так и в день проведения матча. Но лучше позаботиться об этом заблаговременно.

Следующая игра на «Газпром-Арене» пройдет 22 апреля в 19:00. «Зенит» встретится с «Динамо».