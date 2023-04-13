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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 14:50

В 633 школе Петербурга пообещали переставить металлодетектор после стрельбы подростка

Раньше рамка стояла так, что ее можно было обойти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Раньше рамка стояла так, что ее можно было обойти.

Раньше рамка стояла так, что ее можно было обойти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуацию со стрельбой по детям прокомментировали в школе Петербурга. Корреспонденты spb.kp.ru побывали на месте событий и увидели, что металлодетектор установлен таким образом, что обойти его очень легко. В администрации учреждения пообещали переставить рамку.

- Из-за выстрелов пострадали пятеро подростков. Они получили легкие ранения в виде царапин и ссадин. Врачи оказали им помощь и отпустили домой, - рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга.

Напомним, инцидент произошел 13 апреля. Девятиклассник принес в школу пневматический пистолет и начал стрелять по восьмиклассникам и семиклассникам. На парня возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Одноклассники парня рассказали, что пистолет он купил на маркетплейсе. Он пытался привлечь внимания девочек, поэтому и принес опасный предмет в школу. Сейчас парень в отделе полиции вместе со своим папой.