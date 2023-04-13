В 633 школе Петербурга пообещали переставить металлодетектор после стрельбы подростка

Раньше рамка стояла так, что ее можно было обойти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуацию со стрельбой по детям прокомментировали в школе Петербурга. Корреспонденты spb.kp.ru побывали на месте событий и увидели, что металлодетектор установлен таким образом, что обойти его очень легко. В администрации учреждения пообещали переставить рамку.

- Из-за выстрелов пострадали пятеро подростков. Они получили легкие ранения в виде царапин и ссадин. Врачи оказали им помощь и отпустили домой, - рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга.

Напомним, инцидент произошел 13 апреля. Девятиклассник принес в школу пневматический пистолет и начал стрелять по восьмиклассникам и семиклассникам. На парня возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Одноклассники парня рассказали, что пистолет он купил на маркетплейсе. Он пытался привлечь внимания девочек, поэтому и принес опасный предмет в школу. Сейчас парень в отделе полиции вместе со своим папой.