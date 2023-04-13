Генеральное консульство Республики Беларусь появится в Петербурге. Фото: Пресс-служба Смольного

Власти Петербурга обсуждают появление в городе генерального консульства Республики Беларусь. 13 апреля в Северной столице прошла встреча губернатора Александра Беглова и посла Беларуси в России Дмитрия Крутого.

- Наш диалог с Беларусью – один из лучших примеров плодотворного сотрудничества, - отметил на встрече губернатор Петербурга.

Александр Беглов и Дмитрий Крутой поговорили о планируемом открытии генерального консульства. Сейчас власти Северной столицы ищут варианты размещения для ведомства. Смольный готов оказать поддержку в вопросе расширения дипломатического представительства Беларуси в Петербурге.

В конце встречи глава города на Неве высказал слова благодарности президенту Республики Беларуси за дружеское отношение к Петербургу.