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НовостиОбщество13 апреля 2023 15:46

Генеральное консульство Республики Беларусь появится в Петербурге

Сейчас власти ищут помещение, где разместят консульство
Анастасия НУРАДИЛОВА
Генеральное консульство Республики Беларусь появится в Петербурге.

Генеральное консульство Республики Беларусь появится в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Смольного

Власти Петербурга обсуждают появление в городе генерального консульства Республики Беларусь. 13 апреля в Северной столице прошла встреча губернатора Александра Беглова и посла Беларуси в России Дмитрия Крутого.

- Наш диалог с Беларусью – один из лучших примеров плодотворного сотрудничества, - отметил на встрече губернатор Петербурга.

Александр Беглов и Дмитрий Крутой поговорили о планируемом открытии генерального консульства. Сейчас власти Северной столицы ищут варианты размещения для ведомства. Смольный готов оказать поддержку в вопросе расширения дипломатического представительства Беларуси в Петербурге.

В конце встречи глава города на Неве высказал слова благодарности президенту Республики Беларуси за дружеское отношение к Петербургу.