ТЭК обеспечит теплоснабжение 25 тысяч жителей Красногвардейского района Петербурга

ТЭК обеспечит теплоснабжение 25 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на теплые дни в Северной столице, работники ГУП «ТЭК СПб» запланировали масштабную реконструкцию. Чтобы обеспечить теплом 25 тысяч жителей одного из кварталов Красногвардейского района, специалисты планируют отремонтировать 1,2 километра сетей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Работы активно идут в квартале, ограниченном проспектом Наставников, Энтузиастов, улицей Косыгина и Коммуны, – сообщили в пресс-службе.

Как стало известно, на 13 апреля из 1207 метров теплосетей уже смонтировано 120. Проект сделает более надежным теплоснабжение для 28 жилых домов, пяти детских учреждений, четырех школ и трех объектов здравоохранения. В программу работ также входит строительство временного трубопровода, от которого квартал будет питаться во время ремонтных работ. Реконструкцию планируют завершить в октябре 2024 года.