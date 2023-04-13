Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 17:07

Пожар вспыхнул в Колпинском районе Петербурга

Сведения о пострадавших не поступали
Элеонора КУРЮМОВА
Пожар вспыхнул в Колпино 13 апреля.

Пожар вспыхнул в Колпино 13 апреля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С приходом тепла все чаще загораются не только людские сердца, но и помещения. Так, в четверг, 13 апреля, в Колпино на проспекте Ленина вспыхнул цех. Очевидцы сообщили о стремительно разгорающемся пламени около семи часов вечера. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и принялись тушить бушующую стихию. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили спасатели, причиной возгорания стало вспыхнувшее в закалочной ванне масло. Огонь охватил всю поверхность фабричного устройства площадью в 18 квадратов. К слову, на фото и видео, появившихся в сети Интернет, хорошо видно, как смоляного цвета дым поднимается все выше. Пожару присвоили ранг 1-БИС. Как сообщили в пресс-службе, в 19:28 пожар ликвидирован благодаря 20 спасателям и четырем единицам техники.