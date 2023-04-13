На 11 автобусных маршрутах в Ленобласти обновился подвижной состав

На 11 автобусных маршрутах обновился транспортный состав. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На маршрутах Гатчинского, Ломоносовского, Кировского, Тосненского и Всеволожского районов обновили автобусных состав. Теперь на пути следования № 631, № 521, № 529, № 105А и № 181 вышли низкопольные «ЛОТОСы». А старые ПАЗы, работавшие на маршрутах № 688, № 528, № 529, заменили на более современные, «со стажем» не более пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

– В Кудрово №692 и №596А заменили на новые автобусы Volgabus этого года выпуска. Работают они на более экологичном метане, – рассказали в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что новый транспорт соответствует всем требованиям для комфортной поездки маломобильных групп граждан. К слову, комитет Ленобласти по транспорту выделил 65 миллионов рублей для обновления автобусного парка. Сейчас организацией продолжается замена автобусов на маршруте № 690.