Осужденная женщина пришла пьяной в суд Петербурга и попросила отпустить ее к бытовой технике

Пьяная женщина пришла в суд и попросила отпустить ее к бытовой технике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петроградский суд Петербурга повторно приговорил женщину, попавшую в ДТП, за вождение в пьяном состоянии. Подсудимая вину свою признала. Но попросила судью отпустить ее не к малолетнему ребенку, а к бытовой технике, которая находится в съемной квартире. К слову, в зале заседания обвиняемая также находилась под градусом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Осужденная состоит на учете из-за алкогольной зависимости. Ранее суд приговорил ее к 460 часам обязательных работ с лишением права управлять автомобилем на два года и 11 месяцев, – уточнили в пресс-службе.

Как стало известно, 23 октября прошлого года обвиняемая устроила ДТП на Морском проспекте. Тогда женщину поймали с алкогольным опьянением почти в три промилле. Суд осудил даму к году и десяти месяцам исправительной колонии, а также запретил управлять авто в течение 5,5 лет. Ее немедленно взяли под стражу, а злачную машину конфисковали в доход государства.