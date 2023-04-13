Редкую растение украли с Альпийских горок в Ботаническом саду Петербурга

Брандушку разноцветную украли с Альпийских горок в Ботаническом саду. Фото: t.me/botsad_spb_official

Потерей ознаменовался новый сезон в Ботаническом саду. С Альпийских горок неизвестный стащил растение Bulbocodium versicolor, или Брандушку разноцветную. Для оранжереи это невероятно большая потеря, потому что цветок рос с 2014 года в единственном экземпляре. Об этом сообщили в пресс-службе Ботанического сада Петра Великого.

– Растение занесено в Красную книгу Воронежской области. Вероятность, что экземпляр погиб на даче грабителя, почти стопроцентная, – поделились утратой сотрудники оранжереи.

Как добавили в пресс-службе, мир флоры потерял значимую часть генофонда и без того маленькой популяции. Работники также пояснили, что каждый утерянный образец в будущем, например, может обернуться тем, что станет недоступным вещество для какого-либо лекарства. А для восполнения потери придется затратить много усилий, найти растение у коллег в других садах.

Каждое десятое растение Сада – редкий и исчезающий вид. От уссурийских редких тигров растения, по мнению сотрудников оранжереи, отличает лишь то, что тигра так просто в карман не положишь.

В этот же день, как сообщили в пресс-службе, от рук влюбленных вандалов пострадало Земляничное дерево, или Арбутус. «Ценители» прекрасного вырезали ножом сердечки с инициалами «М+П» и «В+Ю».