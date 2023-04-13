Уголовное дело завели на петербуржца за массовое ДТП, в котором погибла женщина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржца, спровоцировавшего жесткое столкновение одновременно четырех автомобилей и летальное ДТП, обвинили в нарушении ПДД. Из-за того, что водитель превысил скорость, погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– 19 июля прошлого года мужчина превысил установленный режим, управляя автомобилем. Из-за этого он влетел в автомобиль, остановившийся на аварийке, – пояснили в пресс-службе.

За рулем пострадавшей машины оказалась 40-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте. На записи камер видно, как обвиняемый влетел в автомобиль погибшей, тем самым вытолкнул ее на проезжую часть. Проезжающие мимо две машины тоже оказались в центре событий и въехали в ограждение, вписавшись друг в друга. Как стало известно, сейчас уголовное дело направили во Всеволожский городской суд Ленинградский областной для рассмотрения по существу.