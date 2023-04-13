Мужчину на электросамокате сбил автомобиль у парка Победы в Петербурге

Мужчину на самокате сбил автомобиль у парка Победы в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпопея с любителями самокатов в Северной столице не прекращается. Вечером, 13 апреля, возле пешеходного перехода автомобиль сбил мужчину на электросамокате у парка Победы. Видеозапись с пострадавшим появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

– «Хендэ Крета» сбила парня на кикшеринге у парка Победы, – рассказали очевидцы происшествия.

Женщина, управлявшая автомобилем, практически сразу вышла из машины, чтобы помочь пострадавшему. Но, несмотря на первоначальную трагичность случившегося, мужчина пару секунд полежал на дороге, а после смог самостоятельно встать и отряхнуться от налипшей пыли. Поднять упавшее транспортное средство ему помог прохожий. В соцсетях пользователи высказали предположение, что молодой человек скорее всего пытался переехать дорогу, не слезая с самоката.

Ранее spb.kp.ru писала, что женщина на электросамокате сбила 7-летнюю девочку в Петербурге.