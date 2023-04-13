«Алые паруса» планируют провести 24 июня в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе на Неве активно готовятся к главному празднику выпускников петербургских школ. И уже определили дату. «Алые паруса» в 2023 году планируют провести 24 июня. Соответствующее постановление правительства Северной столицы сейчас находится на рассмотрении антикоррупционной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

– Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, – говорится в тексте документа.

Напомним, что репетиции «Алых парусов» начнутся примерно за месяц до события. А генеральная пройдет за сутки до мероприятия. Бриг «Россия» сделает пару кругов по намеченному маршруту после того, как разведут мосты. Затем дойдет до Петропавловской крепости и вернется к пристани на набережной Лейтенанта Шмидта, где дождется начала праздника.